Убийц семьи из пяти человек в Самарканде приговорили к пожизненным срокам

CA-NEWS (UZ) - В здании Самаркандского областного суда по уголовным делам 6 сентября завершился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела и оглашён приговор в отношении подсудимых четырёх мужчин, обвиняемых в убийстве целой семьи, включая трёх детей.

Как сообщилает пресс-служба Верховного суда, суд приговорил Г. Ташанова, Ж. Усмонова, Ш. Эсонбоева и Х. Нурманова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колониях особого режима.

Напомним, в мае текущего года сообщалось, что в Самарканде семью из пяти человек, включая трёх детей, убили и оставили тела на поле в автомобиле «Дамас».

Погибшие оказались членами одной семьи: фермер 1969 г.р., его супруга 1974 г.р. и их три сына 1998 г.р., 2002 и 2004 г.р. Тела были найдены с тяжелыми телесными повреждениями в области головы и лицевой части.

Мужчины похитили у убитых 22 миллиона сумов (на тот момент по курсу более $2,5 тыс) и дорогой телефон.

Следствием было установлено, что четверо мужчин проникли в дом А. Х. и нанесли металлическими предметами, принесенными с собой, удары в области головы и лицевой части спящих членов семьи.

У задержанных изъяли орудия преступления, деньги, мобильный телефон и другие доказательства, подтверждающие совершение ими преступления.