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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев: Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления

CA-NEWS (KZ) -  На первом заседании Нацсовета президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о власти в Казахстане.

- Убежден, Казахстан должен оставаться государством с президентской формой правления, но парламенту предстоит занять достойное место в политической системе, - цитирует слова президента Акорда.

По его словам, вопрос не только в совершенствовании выборного законодательства, что будет делаться, но и в том, что парламент в рамках действующего законодательства должен играть более эффективную роль в принятии важнейших государственных решений, передает Zakon.kz.

- Нам нужно перезагрузить социальную политику государства. Национальная экономика должна работать на реальное повышение благосостояния всех наших граждан. Настало время дать импульс политической конкуренции, расширить реальное участие граждан в политической жизни страны, способствовать развитию многопартийности. Государство обязано слушать своих граждан и главное – слышать их. Члены Нацсовета предлагают повсеместно распространить практику Open акимат. Нам нужно переходить на новые стандарты управленческой культуры. Open акимат позволит местной власти стать более сервисной, снимет барьеры между населением и госслужащими, - заключил глава государства.

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