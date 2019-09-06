Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Россию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует к концу текущего года посетить Россию.

Подготовка визита главы государства обсуждалась на совещании 4 сентября под председательством министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова, сообщили местные СМИ.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщал, что визит узбекского лидера в Москву может состояться к концу 2019 года.

По словам Орешкина, взаимная торговля России и Узбекистана за последние два года выросла на 20%. Это один из самых высоких показателей среди стран СНГ.