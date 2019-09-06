Жанаозенцы отказываются ехать на работу в Актау, - замакима Мангистауской области

CA-NEWS (KZ) - Во время недавно прошедших митингов в Жанаозене, прошел также и прием граждан по личным вопросам. Принимал аким области Серикбай Трумов. Абсолютное большинство вопросов касалось трудоустройства, передает инАктау.

По словам заместителя акима Мангистауской области Каныбека ЖУмашева, несмотря на то, что в Жанаозене создаются рабочие места, в городе 2400 безработных.

"В этом году в марте-апреле, после забастовки было создано более 500 рабочих мест. Были созданы два предприятия по оказанию услуг по озеленению, очистке города, в сфере ЖКХ. В то же время остается большой процент незанятого населения. Мы проводим работу, чтобы жителей Жанаозена привлекать на работу в другие регионы. Аким области на встрече прямо заявлял – приглашаем в Актау, представим вам общежитие и поможем в трудоустройстве. Но никто не согласился. Все наотрез отказываются – не поеду в Актау, дайте работу здесь! Рабочая сила должна быть мобильной – ты должен идти туда, где есть работа, а не сидеть и просить - дай мне работу здесь и сейчас! Весь мир в этом движении", - отметил Каныбек Жумашев.

Сейчас в областном акимате реализовывают новый проект. По нему за счет бюджета и за счет средств "ОзенМунайГаз" покупаются квартиры в Актау для жителей Жанаозена, которые стоят в очереди на получение жилья.

"Мы, таким образом, даем им возможность переехать и работать здесь. Нефтяной потенциал с каждым годом снижается, это надо признать. Если в свое время здесь добывалось около 16 миллионов тонн нефти, то сейчас в три-четыре раза меньше. Все предприятия, которые есть в Жанаозене, в основном сервисные – вокруг "ОМГ". Нужно больше развивать мелкий и средний бизнес. Например, в скором времени здесь запустится завод по производству сахара из тростника. Бизнесмен обещает создать около 100 рабочих мест", - сказал заместитель акима региона.

5 сентября заместитель акима Мангистауской области Каныбек Жумашев заявил, что китайские заводы на территории РК строить не будут, поэтому у жителей региона нет оснований для беспокойства.

Женис Касымбек высказался по поводу митингов. Заместитель премьер-министра назвал странным тот факт, что заявления о 55 заводах начали распространять в Сети накануне государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай.

4 сентября стало известно о том, что новым акимом Жанаозена назначен Максат Ибагаров. В этот же день центральную площадь в городе временно закрыли. В пресс-службе городского акимата сообщили, что площадь временно закрыта в связи с проведением ремонта и работ по благоустройству.

2 и 3 сентября в Жанаозене десятки жителей выступили против строительства 55 китайских заводов и потребовали трудоустройства. На встречу с людьми вышли аким Жанаозена Адилбек Даулбаев, а затем аким области Серикбай Трумов. Оба заверили, что заводы на территории страны строиться не будут и провели с гражданами разъяснительную беседу.

Подобная акция прошла в Актау, а также Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Семее.

Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев сообщил о том, что ведомство будет пресекать попытки незаконных митингов в Жанаозене.