На востоке Туркменистана пожилые вынуждены записываться в очередь за пенсией, которую еще не начислили

CA-NEWS (TM) - В городе Туркменабад Лебапского велаята пенсионеры, которым ещё не начислили пенсию на банковские карты, заранее начали записываться в очередь перед банкоматами.

«В этом месяце в Туркменабаде пенсионеры, ещё не получившие свои пенсии на пластиковые карты, начали составлять и записываться в списки для того, чтобы занять очередь перед банкоматами. Сегодня количество людей в списке занявших очередь в государственном коммерческом банке «Туркменбаши» превысило 2000 человек», - сообщил 5 сентября корреспондент Радио Азатлык в регионе.

В Туркменистане пенсии начисляются на банковские карты 1-5 числа каждого месяца.

По словам корреспондента Азатлыка, нынешняя ситуация с записью в очередь к банкоматам, для получения еще не поступивших денег, связана с тем, что в банкоматах зачастую не бывает наличных денег, а когда они поступают, денег всем не хватает.

«Вот уже более двух месяцев продолжается ситуация с нехваткой наличных денег в банкоматах. В предыдущие месяцы денег в банкоматах было мало, но в очереди было несколько сотен человек. Люди несколько дней, иногда и неделями обходили банкоматы, чтобы обналичить пенсии, зарплаты и пособия. Поэтому теперь люди начали заранее занимать очередь до того, как получат пенсии», - отмечает корреспондент Азатлыка.

По данным Центрального Банка Туркменистана, к 1 января 2019 года банками страны было выдано более 3 миллионов банковских карт, а по всей стране установлено около 2200 банкоматов. В настоящее время в большинстве банкоматов по всей стране нет наличности.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, некоторые банковские работники пользуются возникшей ситуацией и предлагают, оказавшимся в безвыходным положении гражданам, свои услуги по обналичиванию денег за определенную плату, размер "услуги" систематически возрастает.

«Работники банков теперь запрашивают 25 процентов от суммы обналиченных средств. Граждане, которым срочно необходима наличность, начали пользоваться такой услугой», - сообщил корреспондент Азатлыка в Лебапе.

19 августа президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов признал проблему нехватки наличных денег в стране, но возложил ответственность на чиновников. Президент объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву за ослабление контроля над работой банкоматов.