В Алматы 14-летнюю девочку изнасиловали и оставили на помойке

CA-NEWS (KZ) - 23 августа примерно в 19 ч. на телефон доверия движения #НеМолчиДетиKZ позвонила мама 14-ти летней девочки и сообщила что возможно ее дочь изнасилована, рассказывает лидер движения Дина Смаилова.

"Примерно в 16.00 ч. на телефон мамы девочки поступил звонок от одноклассницы, что ее дочь в бессознательном состоянии, с тяжелым алкогольным отравлением лежит возле помойки. Мама сразу выехала и попросила девочек не отходить от дочери. После этого позвонила классная руководитель сообщила тоже самое. Но самое ужасное и непонятное случилось дальше, по описанию школьниц и дворника, девочку уволокли несколько мужчин, положили в машину и увезли. Мама не успела, приехала и ее старшая дочь, вместе подняли весь район, вызвали полицию, сообщили о похищении ребенка группой лиц. Нашли, спустя почти два часа, на другом конце района снова, выброшенную на помойку. Она была без сознания, у девочки была сильная рвота, чтобы она не захлебнулась рвотными массами, какой-то мужчина (он представился врачом) оказывал ей первую медицинскую помощь. Она была с мокрыми волосами, вся мокрая и грязная, словно ее облили водой", - пишет Дина в своем Facebook.

Подростковый гинеколог подтвердила разрыв девственной плевы. Дина Смаилова также сообщает, что у девочки амнезия.

Она ничего не помнит кроме того, что как обычно встретилась с подругой в два часа дня, недалеко от школы, в это время подошел к ним знакомый мужчина, что она выпила спрайт и после этого она очнулась в больнице, под капельницей. Что было в период с двух до пяти часов, ребенок сказать не может, пишет Смаилова.

По словам лидера движения, следственная группа приехала в больницу в 21.30, к тому времени была поставлена в известность горпрокуратура. Позже следователь сообщил прокуратуре, что девочка как и ее мама -алкоголички.

Дина Смаилова утверждает, что лично знакома с матерью потерпевшей и та не может быть алкоголичкой.

"Она тяжело больна у нее рак 4 степени и ряд других тяжелых диагнозов и она постоянно на лечении. Мама, при всем этом, является волонтером общественной организации, в которой оказывают помощь людям с инвалидностью", - сообщает лидер движения #НеМолчиДетиKZ.

На данный момент начато досудебное расследование.

Дина Смаилова просит президента Казахстана взять дело под личный контроль.