В Узбекистане срок службы в армии станет одинаковым для всех призывников

CA-NEWS (UZ) - Срок военной службы в Узбекистане официально составляет 12 месяцев. Закон об этом был подписан 5 сентября текущего года президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 12 декабря 2002 года срок срочной военной службы в календарном исчислении устанавливается в виде двенадцать месяцев.

Ранее срок службы в армии составлял для рядового и сержантского состава - 12 месяцев, для лиц с высшим образованием - девять месяцев и для офицеров, проходящих по призыву на должностях офицерского состава - девять месяцев.

Кроме того, согласно закону, приписка граждан на призывных участках осуществляется в апреле – мае. До сегодняшнего дня она осуществлялась в апреле – июне.