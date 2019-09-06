РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане срок службы в армии станет одинаковым для всех призывников

CA-NEWS (UZ) -  Срок военной службы в Узбекистане официально составляет 12 месяцев. Закон об этом был подписан 5 сентября текущего года президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В соответствии с изменениями и дополнениями в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 12 декабря 2002 года срок срочной военной службы в календарном исчислении устанавливается в виде двенадцать месяцев.

Ранее срок службы в армии составлял для рядового и сержантского состава - 12 месяцев, для лиц с высшим образованием - девять месяцев и для офицеров, проходящих по призыву на должностях офицерского состава - девять месяцев.

Кроме того, согласно закону, приписка граждан на призывных участках осуществляется в апреле – мае. До сегодняшнего дня она осуществлялась в апреле – июне.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Младший сын экс-президента Египта скончался от сердечного приступа, - СМИ
  • Правительство Японии выделило $31 млн на реконструкцию участка дороги на юге Таджикистана
  • В Узбекистане осужденные получили право участвовать в выборах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×