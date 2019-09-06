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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Объем производства электроэнергии в Таджикистане увеличился на 686,4 млн. кВт/ч

CA-NEWS (TJ) -  Общий объем выработки электроэнергии в Таджикистане по итогам семи месяцев текущего года составил 12 млрд. 239,1 млн. кВт/ч, что на 686,4 млн. кВт/ч больше аналогичного периода 2018 года.

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, гидроэлектростанциями страны, в указанных период выработано 11 млрд., 338,9 млн. кВт/ч электроэнергии.

В теплоэлектроцентралях произведено 900,2 млн. кВт/ч, и в малых гидроэлектростанциях,– 10,3 млн. кВт/ч электроэнергии.

Объём выработки тепловой энергии за этот период составил 482,8 тыс. Гкал, что на 45,4% больше аналогичного периода 2018 года.

Таджикистан за семь месяцев этого года выручил за счет поставок электроэнергии в соседние страны более $58 млн. Этот показатель превышает показатель экспорта электроэнергии в аналогичный период 2018 года 24,8%

Таджикская электроэнергия была поставлена в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистана в 2019 году.

Согласно ранее подписанным контрактам в соседние страны планируется поставить порядка 3,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, то есть по 1,6 млрд. кВт/ч каждой стране.

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