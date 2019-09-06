ЮНИСЕФ: более трети подростков становятся жертвами издевательств в интернете

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CA-NEWS (CA) - Более трети молодых людей утверждают, что подвергались травле в интернете. Каждый пятый подросток сообщает, что пропускал школьные занятия из-за издевательств со стороны сверстников. Главными площадками для онлайн-травли служат социальные сети – «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер» и другие. Таковы данные опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Они были опубликованы 4 сентября, передает служба новостей ООН.



Сотрудники ЮНИСЕФ провели анонимный опрос среди 170 тысяч подростков и молодых людей из десятков стран мира, включая Албанию, Бангладеш, Бразилию, Гамбию, Нигерию, Индию, Индонезию, Францию и Украину. Респонденты присылали свои ответы через созданную Фондом специально для молодежи систему обмена текстовыми сообщениями и сбора данных U-Report.

«Постоянное присутствие онлайн означает, что школа не заканчивается, когда заканчиваются уроки. К сожалению, то же самое касается и школьной травли, – сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. – Чтобы создать лучшие условия для детей в системе образования, необходимо учитывать и то, что происходит с ними в интернете».

На Украине 34 процента подростков ответили, что подвергались травле в интернете, 35 пропускали из-за издевательств уроки. В России эти показатели составляют 34 процента и 24 процента, соответственно.

В ЮНИСЕФ проанализировали данные о жертвах онлайн-травли по гендерному признаку. Выяснилось, что среди юношей этот показатель немного выше, чем среди девушек. При этом среди мальчиков также больше тех, кто решил из-за травли не ходить в школу.

Результаты опроса также разрушили распространенное представление о том, что «кибербуллинг» – явление, касающееся в основном детей из обеспеченных семей, у которых есть почти неограниченный доступ к технологиям. 34 процента респондентов в странах тропической Африки ответили, что подвергались интернет-травле. Это совпадает с показателями более богатых стран.

«Молодые люди по всему миру – как в бедных, так и в богатых странах – говорят нам, что подвергаются издевательствам в интернете, что это сказывается на результатах их учебы, что они хотят положить этому конец», – сказала Генриетта Фор.

В ходе опроса сотрудники ЮНИСЕФ попытались выяснить, кто, по мнению молодых людей, должен решить проблему онлайн-травли. 32 процента ответили, что это – задача государства, 31 процент считает, что покончить с этим явлением должна сама молодежь, 29 процентов возложили ответственность на интернет-компании.