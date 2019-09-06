Токаев принял участие в работе первого заседания Национального совета общественного доверия

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 сентября принял участие в работе первого заседания Национального совета общественного доверия. В своем выступлении глава государства подчеркнул роль Национального совета в выработке инициатив и предложений, направленных на развитие и модернизацию страны, сообщает Акорда.

- Каждый из членов Национального совета обладает собственным мнением и позицией. Это вполне естественное состояние развитого гражданского общества. Мы все должны исходить из тезиса, который был высказан мной в инаугурационной речи: Разные мнения – единая нация. Действительно, без альтернативы, инициативы и активности нет развития. Это три кита, обеспечивающие движение вперед, - отметил Глава государства.

Президент Казахстана заявил, что политические реформы Казахстан будет осуществлять без забегания вперед, продуманно и постепенно, усилия будут направлены на развитие и плодотворную работу.

- Порой некоторые лозунги и призывы выглядят крайне привлекательными, но их авторы не несут ответственности перед страной. Реформы ради реформ – это верный путь к кризису и потере управляемости государством. Уверен, никто из нас этого не желает. Развитие должно быть последовательным и поступательным. Только так мы сможем выполнить свой гражданский и политический долг – сохранить и укрепить государственность, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что модернизация всех сфер жизни государства и общества будет осуществляться на основе стратегических целей развития и анализа мнений гражданского общества.

- Поддерживаю предложение включить представителей гражданского сектора в наблюдательные советы национальных компаний, социально-предпринимательских корпораций, коллегий центральных госорганов. Это позволит повысить прозрачность, в том числе квазигосударственного сектора, который выпал из зоны общественного внимания. Члены Нацсовета предлагают повсеместно распространить практику «Открытый акимат». Действительно, нам нужно переходить на новые стандарты управленческой культуры. И «Открытый акимат» позволит местной власти быть сервисной для общества, снимет барьеры между населением и государственными служащими, - сказал Глава государства.

Президент отметил необходимость продолжения модернизации политической системы и перезагрузки социальной политики, которая должна стать более справедливой в распределении доходов. Касым-Жомарт Токаев также предложил в рамках рабочих групп Национального совета детально проработать инициативы, высказанные в Послании народу Казахстана.

На заседании также выступили члены Национального совета Рахим Ошакбаев, Мухтар Тайжан, Айдос Сарым, Асылбек Кожахметов, Казыбек Иса, Саясат Нурбек, Айман Умарова, Ермек Турсунов, Сейдахмет Куттыкадам, Ораз Джандосов.