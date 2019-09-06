К Международному фестивалю ремесленников тысячи бюджетников Ферганы привлекаются к принудительному труду

CA-NEWS (UZ) - Несколько независимых друг от друга источников из Ферганы сообщили, что к подготовке Международного фестиваля ремесленников в Коканде привлекают сотрудников бюджетных организаций и учащихся. Об этом сообщает centralasian.org.



Подготовительные работы к фестивалю, продолжающиеся больше месяца, достигли в эти дни своего пика. Сотни экономистов и финансистов, банкиров и юристов, отправлены в Коканд под угрозой увольнения. Они разрисовывают фасады территории фестиваля, сажают цветы на и убирают улицы.

Около 1000 студенток и учащихся-девушек в течение месяца принимают участие в массовках-репетициях, организуемых в качестве фона во время концерта для президента и иностранных гостей.

Правительственный чиновник из Коканда заявил, что подготовка к фестивалю, который начнется 10 сентября, продолжается безостановочно, волонтеры из Ферганы в настоящее время участвуют в этом процессе.

Источники сообщили, что бюджетники привлекались к "работам по благоустройству" в Коканде даже в праздник Дня независимости.

«Несмотря на то, что 1 сентября является самым важным праздником нашего народа, глава Ферганской области Шухрат Ганиев привлек всех работников организации и учреждений к принудительным работам в городе Коканде. Из-за того, что Коканд не был готов к «Международному фестивалю ремесленников», с 1 сентября по 4 сентября сотрудникам бюджетных организаций со всех районов приказали работать там круглыми сутками», - сообщили источники.

Сообщается также, что те, кто занимались ремонтом зданий, были не профессиональными строителями, а сотрудниками бюджетных организаций, привлечённые к этим работам принудительно.

Сотрудник областного отдел Пенсионного фонда сообщил, что он и его коллеги работали целый месяц бесплатно, оставив свою работу.

По словам другого жителя Ферганы, председателям махаллей всей Ферганской области было дано устное указание отправлять в Коканд не менее трех женщин в день.

«Председатели махаллей оказывают давление на женщин из малообеспеченных семей. Пенсионные пособия для таких семей пересматриваются каждые шесть месяцев, и председатель угрожает семьям, которые не поехали в Коканд на очистку улиц, прекратить оказывать им материальную помощь. Такое давление начинается каждый год во время хлопкового сезона. В этом году до сезона хлопка начался этот фестиваль. Женщин, которые получают денежные пособия из махалли, собираются каждый день перед зданием местной администрации, садятся на автобус и отправляются в Коканд. Они идут и убирают улицы и арыки после ремонта. Конечно, им не платят денег и не кормят», - поделился собеседник.

В соответствии с указом президента, Международный фестиваль ремесленников будет проводиться в Коканде каждые два года, начиная с 2019 года.

Правительство Мирзиёева увеличивает количество зрелищных фестивалей и культурных мероприятий, организуемых для привлечения к стране внимания иностранных туристов. В ходе подготовки к этим впечатляющим событиям, которые проводятся на средства государственного бюджета и спонсорства, тысячи государственных служащих принуждают работать бесплатно, а предпринимателей и фермеров - финансировать эти мероприятия.