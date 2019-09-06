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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде восстанавливают подъезд взорвавшегося дома

CA-NEWS (TM) -  16 июля в одной из квартир дома в 10 микрорайоне Ашхабада взорвался газ. В результате погибли два человека, еще семь получили ранения. Были полностью разрушены несколько квартир, на стенах здания образовались большие трещины.

Как передают «Хроники Туркменистана», власти Ашхабада решили полностью разрушить пострадавший подъезд и отстроить его заново. Оставшаяся часть дома, вероятно, не пострадала, так как восстановительные работы там не ведутся и люди продолжают там жить.

Жильцов разрушенного подъезда расселили в другие квартиры.

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