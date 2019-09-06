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  6 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане талибы напали на город Фарах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (CA) -  Отряды радикального движения "Талибан" совершили нападение на город Фарах в западной части Афганистана, передает РИА Новости.

По данным телеканала Tolo News, нападение на город было совершено с трех сторон в ночь с 5 на 6 сентября. Как сообщил представитель местной полиции Мохибулла Мохиб, правительственным войскам удалось отбить атаку.

Как заявил Мохиб, бои продолжаются в пригороде Фараха. В ходе операции были ликвидированы 30 талибов. Военных поддерживает с воздуха ВВС страны.

Представители совета провинции сообщили, что город ожидает ожесточенное противостояние, если не будет выслано подкрепление.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

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