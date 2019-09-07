21 школа построена в Таджикистане с начала текущего года

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CA-NEWS (TJ) - Двадцать одна школа построена в Таджикистане с начала текущего года. Как сообщили «Авеста» в профильных государственных ведомствах, в январе-июле текущего года сдана в эксплуатацию 21 общеобразовательная школы на 6 тыс. 230 ученических мест.

Эти образовательные учреждения возведены в Хатлонской и Согдийской областях, а также в городе Душанбе.

По данным источника, за указанный период также введены в строй 39 медпунктов на 400 посещений в смену. Эти медпункты построены в Хатлоне и Согде. Кроме того, введены 2 больницы на 24 койки и три дошкольных учреждения на 280 мест.