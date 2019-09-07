РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
21 школа построена в Таджикистане с начала текущего года
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Двадцать одна школа построена в Таджикистане с начала текущего года. Как сообщили «Авеста» в профильных государственных ведомствах, в январе-июле текущего года сдана в эксплуатацию 21 общеобразовательная школы на 6 тыс. 230 ученических мест.

Эти образовательные учреждения возведены в Хатлонской и Согдийской областях, а также в городе Душанбе.

По данным источника, за указанный период также введены в строй 39 медпунктов на 400 посещений в смену. Эти медпункты построены в Хатлоне и Согде. Кроме того, введены 2 больницы на 24 койки и три дошкольных учреждения на 280 мест.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ташкенте угнали автомобиль у мужчины, пока он купался в озере
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить Россию
  • Третий не лишний. Как Монголия пытается лавировать между Россией и Китаем, - Republic
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×