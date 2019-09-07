Эмомали Рахмон принял гендиректора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Мануэля Загера

CA-NEWS (TJ) - 6 сентября во Дворце нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял генерального директора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Мануэля Загера.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов сотрудничества между Таджикистаном и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон выразил признательность за постоянную поддержку Швейцарской Конфедерации, осуществляемую Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству благодаря его эффективной работе.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, связанные с водоснабжением и санитарией, изменением климата, образованием, здравоохранением и занятостью населения, верховенством закона, а также развитием реального экономического и частного секторов.

Стороны отметили свою заинтересованность в деле развития отношений по реализации отраслевых проектов, расширению торговли, инвестиций, совершенствованию банковской системы страны, открытию совместных производственных предприятий, в том числе в различных сферах промышленности.

Стороны выразили удовлетворение по поводу сотрудничества двух стран в рамках международных и региональных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и финансовые учреждения — Бреттон-Вудс, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития. Была подчеркнута необходимость работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи стороны также по достоинству оценили эффективность усилий двух правительств по совместной борьбе против таких разрушительных явлений, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность.