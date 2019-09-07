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  7 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан привлекает французскую PR-компанию для продвижения туризма

CA-NEWS (UZ) -  Французская PR-компания Interface Tourism Group разработает и представит Узбекистану комплексный PR-план, включающий подготовку специальных материалов, аналитический отбор целевых СМИ, различные культурно-развлекательные программы и статьи в сфере туризма.

Об этом было сказано во время встречи во Франции вр.и.о. председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазиза Аккулова с руководителем компании Гаел де Ла Порте и директором по развитию компании Джулией Джеффрой, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

В ходе беседы, стороны обсудили, как и каким образом нужно продвигать Узбекистан. По итогам встречи, французская компания выразила готовность выдвинуть наиболее эффективные предложения по продвижению туристического потенциала Узбекистана, основанные на богатом культурном наследии, с учетом пожеланий французских туристов.

В ходе конструктивной беседы, стороны обсудили, как и каким образом нужно продвигать Узбекистан. По итогам встречи, французская компания выразила готовность выдвинуть наиболее эффективные предложения по продвижению туристического потенциала Узбекистана, основанные на богатом культурном наследии, с учетом пожеланий французских туристов. Подробнее: https://uzbektourism.uz/ru/newnews/view?id=709
Вр.и.о. председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов в ходе своего визита во Францию встретился с руководителем «Interface Tourism Group» Гаел де Ла Порте и директором по развитию компании Джулией Джеффрой. Подробнее: https://uzbektourism.uz/ru/newnews/view?id=709Вр.и.о. председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов в ходе своего визита во Францию встретился с руководителем «Interface Tourism Group» Гаел де Ла Порте и директором по развитию компании Джулией Джеффрой. Подробнее: https://uzbektourism.uz/ru/newnews/view?id=709
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