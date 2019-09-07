Узбекистан привлекает французскую PR-компанию для продвижения туризма

CA-NEWS (UZ) - Французская PR-компания Interface Tourism Group разработает и представит Узбекистану комплексный PR-план, включающий подготовку специальных материалов, аналитический отбор целевых СМИ, различные культурно-развлекательные программы и статьи в сфере туризма.

Об этом было сказано во время встречи во Франции вр.и.о. председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазиза Аккулова с руководителем компании Гаел де Ла Порте и директором по развитию компании Джулией Джеффрой, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

В ходе беседы, стороны обсудили, как и каким образом нужно продвигать Узбекистан. По итогам встречи, французская компания выразила готовность выдвинуть наиболее эффективные предложения по продвижению туристического потенциала Узбекистана, основанные на богатом культурном наследии, с учетом пожеланий французских туристов.