Неосторожное слово отца стали причиной самоубийства 14-летней девочки в Таджикистане

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CA-NEWS (TJ) - Повешенное на ветке абрикосового дерева тело 9-летней Омины Махмадисмоиловой нашли вечером 4 сентября. Омина училась в 3-м классе средней школы №13 Пянджского района на юге Таджикистана, была отличницей. О факте самоубийства ребенка сообщает Ахбор со ссылкой на местное издание "Фараж”.

По словам источника издания, накануне мать Омины поругалась по телефону с ее отцом, который находится на заработках в России и там женился на другой. На вопрос первой супруги о том, а что ей делать с Оминой и ребенком, который скоро у них появится на свет, отец ответил, что они ему не нужны и могут уйти, куда хотят. Последние слова отца случайно услышала и Омина. Эти слова так подействовали на девочку, и так страдающей от недостатка внимания отца, что она попала в депрессию и повесилась.

Повешенное на ветке абрикосового дерева во дворе их дома тело Омины Махмадисломовой, ученицы 3-го класса средней школы №13 нашли вечером 4 сентября. Ее быстро повезли в отдел «Скорой помощи» центральной районной больницы Пянджа, но врачи лищь констатировали ее смерть.

Дежурный врач Нарзулло Пиров сообщил сайту «Фараж», что девочка уже была мертва, когда ее привезли в больницу.

— Мы сообщили органам. Пришли представители милиции, ГКНБ, прокуратуры района и начале расследование инцидента, - рассказал Нарзулло Пиров.

Директор средней школы №13 Рауф Рахмонов 6 сентября в беседе с «Фараж» сообщил, что Омина Махмадисмоилова в этом году училась в 3-м классе и была из числа активистов и отличниц. По его словам, девочка покончила с собой после семейного конфликта.

Версию о семейном конфликте как причину самоубийства ребенка подверждает и другой источники «Фараж» в госорганах Пянджской области.