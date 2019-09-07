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  7 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пресс-секретарь Токаева избран председателем совета директоров телерадиокомплекса президента Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Председателем совета директоров НАО «Телерадиокомплекс президента Казахстана» избран Берик Уали — пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

Берик Уали родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Жургенова по специальности «Киновед», а также магистратуру Казахского национального университета имени аль-Фараби по специальности «Журналистика» и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет по специальности «Правоведение».

Трудовой путь начал корреспондентом информационной программы телекомпании «Таң», работал выпускающим редактором телеканала «НТК», ответственным и главным редактором на «31-м канале», редактором-ведущим информационных программ агентства «Хабар», ведущим ток-шоу «1-студия» телеканала «Qazaqstan”, руководителем Антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа». Занимал должности руководителя пресс-службы, заместителя главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководителя управления внутренней политики и по делам религий Южно-Казахстанской области, советника Первого заместителя председателя партии «Нұр Отан», председателя наблюдательного совета ТОО «Нұр Медиа», советника министра, директора департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК, руководителя управления внутренней политики Жамбылской области.

В марте 2019 года распоряжением Главы государства назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан.

Лауреат Государственной молодежной премии «Дарын».

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