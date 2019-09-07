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  7 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назначен туркменский посол во Вьетнаме

CA-NEWS (TM) -  Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Китайской Народной Республике (город Пекин) Парахат Дурдыев назначен одновременно ЧПП Туркменистана в Социалистической Республике Вьетнам, сообщает orient.tm.

У обеих стран имеется хороший потенциал сотрудничества по многим направлениям, начиная от ТЭК, текстильной отрасли и заканчивая гуманитарными сферами, говорится в статье.

В свою очередь, эта юго-восточная страна может удовлетворить спрос туркменских потребителей на такие товары, как чай, кофе и рыбная продукция.

Туркменистан установил дипломатические отношения с Вьетнамом 29 июля 1992 года.

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