В Таджикистане 21-летний парень ворвался в дом 34-летней жительницы и ударил ее ножом в живот, а после ранил себя
- Таджикистан, происшествия
- 14:45, 07 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - 5-го сентября около 18 часов, 21-летний житель города Бохтар проникнув в жилой дом 34-летней жительницы ул. Кайхоннавардона из хулиганских побуждений ранил её в живот. Затем он несколько раз ударил себя ножом в живот, сообщает пресс-служба МВД РТ.
В результате он и пострадавшая девушка с телесными повреждениями, были доставлены в больницу.
По факту ведется следствие.