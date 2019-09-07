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  7 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане 21-летний парень ворвался в дом 34-летней жительницы и ударил ее ножом в живот, а после ранил себя
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  5-го сентября около 18 часов, 21-летний житель города Бохтар проникнув в жилой дом 34-летней жительницы ул. Кайхоннавардона из хулиганских побуждений ранил её в живот. Затем он несколько раз ударил себя ножом в живот, сообщает пресс-служба МВД РТ.

В результате он и пострадавшая девушка с телесными повреждениями, были доставлены в больницу.

По факту ведется следствие.

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