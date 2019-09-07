Мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан

CA-NEWS (KZ) - Высокие цены на зерно нового урожая и издержки на транспортировку не позволяют зернопереработчикам страны начать отгрузки за рубеж. Кто-то работает только на внутренний рынок, а кто-то перебирается в соседний Узбекистан, где правительством созданы идеальные условия для развития отрасли, пишет Forbes Казахстан.

Ценовые «ножницы»

- Дело в том, что на сегодняшний день цены на пшеницу диктуются не мукомолами, не зернотрейдерами, а покупателями на наших основных рынках сбыта – Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, - прокомментировал ситуацию Евгений Ган, президент Союза зернопереработчиков и хлебопёков Казахстана. - У нас есть определённые «ножницы» по цене, в которые мы должны укладываться, если хотим продать свой товар. Но сегодня те цены, которые нам готовы платить за нашу муку, не вписываются в те цены, которые нам называют крестьяне за зерно. Чтобы торговля шла, зерно должно стоить 55–58 тыс. тенге за тонну. Мы же видим 65 тыс. и выше. Конечно, мы надеемся, что в конце концов Его Величество рынок отрегулирует ситуацию. Потому что с увеличением объёма зерна количество предложений будет расти и цены снизятся. В какой-то момент мы, переработчики, пересечёмся с крестьянами и начнём закуп.

Дос-Мукасан Таукебаев, директор крупного карагандинского мельничного комплекса «Мутлу», рассказал, что если две недели назад пшеница в регионе стоила 60 тыс. тенге за тонну, то сегодня - уже 70. Причин подорожания несколько. Главное – ожидание невысокого урожая. Если в прошлом году Казахстан собрал 14 млн тонн пшеницы, то в нынешнем предварительные оценки составляют 10–12 млн тонн. Более точно станет ясно к концу сентября, когда жатва завершится процентов на 80%. Сейчас же в основных зерносеющих областях (Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская) установилась дождливая погода. Комбайны в поля выйти не могут, что только подогревает опасения в снижении итогового объёма. Также и себестоимость влажного зерна будет выше, поскольку крестьянам потребуются дополнительные расходы на сушку. Это и толкает цены вверх.

Избыточное качество

На развитие ценовой ситуации может повлиять и уровень сбора зерна в России. В Сибирском федеральном округе урожай тоже ниже, чем в прошлом году. Поэтому донорская подпитка казахстанского рынка если и будет, то не в том объёме, что в последние два года.

Ещё один фактор роста цен - зерно в нынешнем году высокого качества. И крестьяне с этим тоже связывают свои ожидания более высоких цен. Мукомолы с такой позицией не согласны:

- В последние годы гонка за суперкачеством потеряла ярко выраженный смысл, - отметил Евгений Ган. - Наши покупатели в первую очередь смотрят на цену, поэтому спросом на переработку пользуется пшеница хорошего третьего класса или очень хорошего четвёртого класса. А зерно второго-первого класса может покупаться, но только как эксклюзив, не в массовом порядке. Или как улучшатель для зерна совсем уж плохого качества. Так что я не считаю, что на нашем рынке фактор качества зерна станет определяющим для цен. Для экспорта – да, но не у нас.

В этой ситуации мукомолы пока выпускают только муку премиум-класса, с содержанием клейковины не менее 30%. Элитная продукция на экспорт не идёт в силу дороговизны, но зато покупается южными регионами Казахстан, где в основном пекутся тандырные лепёшки. Для них качество - определяющий момент. Также небольшой объём этой муки пошёл в южные регионы Кыргызстана, где также есть традиция выпечки лепёшек.

А вот китайское направление мукомолов разочаровало. Несмотря на то что качество там тоже важно, вопрос цены чашу весов перетянул на себя.

- У нас в Карагандинской области три компании имеют разрешения поставлять муку в КНР, - рассказал Дос-Мукасан Таукебаев. - В том числе и наша. К сожалению, мы сейчас туда не проходим по цене и отгрузки приостановили. Допустим, в январе 2019 мы покупали пшеницу по 50 тыс. тенге за тонну и поставляли в Китай муку по $240 за тонну. Она хорошо продавалась. Сейчас, с нынешними ценами на зерно, мы можем предложить покупателям цену не менее $280. Но наши партнёры отказываются – для них это слишком дорого.

Заклятые друзья

Таким образом, пока казахстанские мукомолы на экспорт не работают и могут только со стороны наблюдать, как узбекские коллеги потихонечку отодвигают их на рынке. Как известно, Казахстан был мировым лидером в экспорте муки в 2007–2010, после чего по разным причинам уступил пальму первенства Турции. Сейчас все идёт к тому, что Узбекистан подвинет нашу страну и со второй позиции. Это может случиться уже в нынешнем сезоне.

Дело в том, что Пакистан, традиционно конкурирующий с Казахстаном по муке на рынке Афганистана, в нынешнем году запретил экспорт зерна и продуктов переработки: урожай тут оказался на 33% ниже прошлогоднего, что вызвало риск продовольственного кризиса. Казалось бы, пришел звёздный час казахстанских мукомолов - занять освободившуюся нишу. Но – нет. Кроме уже упомянутых высоких цен на зерно, работать на Афганистан мешают протекционистские меры Узбекистана, поддерживающего собственных мукомолов. Тем более что в стране в нынешнем году хороший урожай зерна.

Также узбеки покупают большой объём казахстанской пшеницы и перерабатывают у себя. При этом их мука оказывается дешевле казахстанской за счёт ряда факторов.

- Мы проанализировали ситуацию и увидели 6 причин более высокой конкурентоспособности узбекских мукомолов, - поделился данными Дос-Мукасан Таукебаев. - Первое, зерно туда можно ввозить без НДС, а импортная мука облагается по ставке 20%. Второе, транзит тонны муки через Узбекистан в Афганистан для нас стоит $47, а транспортные расходы узбекских производителей в том же направлении – всего $22. Третье, узбекские мукомольные предприятия новый президент на 5 лет освободил от многих видов налогов. Четвёртое, если у нас средняя ставка по кредиту 14% и выдаётся он на семь лет, то в Узбекистане – под 4% до 15 лет. То есть нам не хватает дешёвых длинных денге, а это – «кровь» любого бизнеса. Пятое, стоимость электроэнергии у нас 20 тенге за киловатт, в Узбекистане – не дороже 10 тенге. Шестое, рабочая сила там тоже в два раза дешевле: у нас на предприятии средняя зарплата 140 тыс. тенге в месяц, в Узбекистане – 80 тыс.

Где глубже

Мукомолы периодически пишут письма в различные властные инстанции с просьбами вести более «зубастую» торговую политику и защищать интересы своих экспортёров. Тем более это актуально, если вспомнить, что в послании народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость перенести акцент с экспорта сырья на переработанную продукцию. Однако мукомолы отмечают, что пока чиновники ничего в этом направлении не делают. Более того, мукомольную отрасль посчитали и без того достаточно развитой и устойчивой, поэтому не включили её в число приоритетов программы «Экономика простых вещей». В результате мукомолы не могут рефинансировать под 4–5% займы, ранее взятые под 14%.

- К сожалению, психология наших чиновников до сих пор направлена только на одно – экспортировать сырьё, - отметил Дос Мукасан Таукебаев. - А это огромный ущерб для нашей экономики. Вот, смотрите, чтобы отправить на экспорт 1000 тонн муки, нужно обеспечить работой от 70 до 130 человек. А чтобы отправить на экспорт 1000 тонн пшеницы, достаточно трёх человек. Помимо этого, если тонну муки можно продать за рубеж по $300, то тонну зерна – всего по $180. То есть страна теряет $120 валютной выручки с каждой тонны.

Обращаются мукомолы с просьбами поддержать их и в других вопросах (бесперебойное снабжение вагонами, снижение цен на электроэнергию), но понимания не встречают. К чему это ведёт? Бизнес выбирает место, где работать легче.

- Несколько крупных мукомольных компаний из Туркестанской области, а также две из Карагандинской уже построили на территории Узбекистана мельницы и перенесли своё производство туда, - сообщил Дос-Мукасан Таукебаев. - Потому что там условия работы выгоднее. Шесть основных преимуществ я вам уже перечислял. А что у нас? Миллиарды тенге выделяются на какие-то непонятные программы, а тех, кто реально нуждается в поддержке, игнорируют.