Школьница из Сурхандарьи заявила, что 62-летний учитель химии под предлогом «репетиторства» насиловал ее в течение полутора лет

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CA-NEWS (UZ) - Правоохранительные органы Алтынсайского района Сурхандарьинской области возбудили уголовное дело по 128-й статье УК Узбекистана по факту изнасилования ученицы одной из местных школ 62-летним учителем химии. Учитывая возраст подозреваемого, в отношении него не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из-за тайны следствия редакция «Озодлика» не разглашает имена учителя и школьницы.

По словам школьницы, 62-летний учитель химии насиловал ее в течение 1,5 лет на территории школы. Она утверждает, что сексуальное насилие длилось с сентября 2017-го по март 2019 года.

– Учитель поил меня водкой, потом заводил в химическую лабораторию и насиловал. Иногда это происходило через день, иногда один раз в три дня. Бывало, что он вызывал меня с уроков и совершал со мной подобные действия. Для меня было мукой зайти в химическую лабораторию. Первый раз сексуальное насилие произошло в начале 9-го класса. Он попросил меня остаться в школе под предлогом того, что будет готовить меня к олимпиаде. Тогда он обманным путем опоил меня водкой и изнасиловал. После начал запугивать, сказав: «Не говори об этом родным, в противном случае тебя выгонят из школы, ты станешь никому не нужной». Я боялась и поэтому держала все свои переживания в себе, – сказала школьница 5 сентября в разговоре с журналистом «Озодлика».

Мать школьницы говорит, что первые сомнения у нее появились в марте этого года, когда она увидела в руках дочери дорогой мобильный телефон и деньги.

– Когда я спросила ее, откуда она взяла этот телефон, дочь ответила, что телефон ей дал учитель химии. Она рассказала мне обо всем после моих многочисленных допросов. Сказала, что учитель химии посягнул на ее девственность и постоянно насиловал, – говорит нашему радио мать школьницы.

По словам женщины, узнав о случившемся с дочерью, она обратилась с жалобой в администрацию школы и правоохранительные органы, а также потребовала проведения медицинской экспертизы для установления факта сексуального насилия.

– Провели экспертизу, которая подтвердила факт насильственных действий сексуального характера над моей дочерью. Врач, проводивший экспертизу, сказал мне, что дочь вступала в половой акт более ста раз, – говорит мать школьницы.

Родственники потерпевшей не смогли предоставить редакции «Озодлика» результаты медицинской экспертизы, сославшись на то, что эти документы находятся в правоохранительных органах.

Как стало известно нашему радио, учитель химии, подозреваемый в изнасиловании своей ученицы, уволился с работы в мае этого года.

Директор школы, в которой учится потерпевшая школьница, заявил, что учитель химии написал заявление по собственному желанию.

– После того, как эта история получила широкую огласку, учитель химии подошел ко мне и сказал: «Меня оклеветали, я не могу стерпеть такое оскорбление, не смогу продолжать работать в школе». Потом он уволился, написав заявление по собственному желанию. Мы не увольняли его. Потому что суда еще не было, пока он находится в статусе подозреваемого. Он сам ушел. Но девочка продолжает учиться в нашей школе. Выяснением обстоятельств должна заниматься милиция. Я больше не могу ничего добавить, – сказал «Озодлику» директор школы.

Половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим шестнадцати лет, считается тяжкие преступлением, которое во многих странах классифицируется как педофилия.

Однако, согласно изменениям, внесенным в 2017 году в Уголовный кодекс Узбекистана в связи с либерализацией уголовных наказаний, это преступление наказывается обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Стоит отметить, что в последние годы в нашу редакцию все чаще поступают сообщения о случаях изнасилования несовершеннолетних девочек в Узбекистане.