Какие факторы являются наиболее проблематичными при ведении бизнеса в Таджикистане? - Всемирный банк

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк в своем отчете "Содействие потенциалу роста в Таджикистане" называет наиболее проблематичные факторы для ведения бизнеса в этой стране:

Согласно исследованию, проведенному Всемирным экономическим форумом в 2017–2018 годах, доступ к финансам остается в числе четырех наиболее проблемных факторов для ведения бизнеса в Таджикистане.

Таджикистан занял 124 место из 190 стран в подкатегории «Получение кредитов» «Ведения бизнеса 2019» (ухудшение по сравнению со 116 местом в 2015 году), что соответствует общему рейтингу легкости ведения бизнеса в стране, в котором в 2019 г. Таджикистан занимал 126 место.

В отчёте Программы оценки финансового сектора 2015 года (FSAP) указывается на отсутствие долгосрочного финансирования в местной валюте, залогов и финансовой инфраструктуры в качестве наиболее критически важных препятствий для доступа к финансовым услугам в Таджикистане.

Начиная с 2016 года официальные органы отмечают прогресс в развитии финансовой инфраструктуры и совершенствовании правовой базы для расширения залоговой базы для доступа к финансам. Тем не менее, отсутствие долгосрочного финансирования в местной валюте остается проблематичным.