С апреля по июнь поступило 38 жалоб о сексуальном насилии со стороны персонала ООН

CA-NEWS (CA) - Во втором квартале этого года в ООН поступило 38 жалоб о возможно имевших место случаях сексуальных преступлений – не все из них подтверждены. Обвинения касаются персонала – гражданского и военного - миротворческих миссий ООН, а также сотрудников других подразделений ООН. В числе предполагаемых 43 жертв – взрослые женщины, девочки, мужчины и мальчики, передает служба новостей ООН.



«Прошу учесть, что не все из этих обвинений проверены и многие заявления находятся пока на стадии предварительной проверки. Во втором квартале этого года поступило 38 жалоб, которые касаются персонала ООН, в том числе гражданских и военных миротворческих операций, а также сотрудников учреждений, фондов и программ», - сообщил пресс-секретарь ООН на брифинге в Нью-Йорке Стефан Дюжарик. Он уточнил, что 14 жалоб поступили в адрес миротворцев и 24 - в адрес сотрудников учреждений и фондов ООН.

Общее число предполагаемых жертв сексуальных посягательств составляет 43 человека: 19 взрослых женщин, десять девочек, один мужчина, два мальчика и десять девушек, возраст которых не известен. Личность еще одного человека потерпевшей не установлена.

12 из поступивших обвинений квалифицированы как сексуальные надругательства, 19 расследуются по статьям, связанным с сексуальной эксплуатацией, а остальные отнесены к категории «других».

На сегодняшний день в ходе расследования было подтверждено лишь одно из 38 обвинений. Восемь заявлений переданы для дальнейшего расследования государствам, которые направили своих военнослужащих на службу в ООН. По ряду дел ведется расследование, или предварительное дознание. Производство по четырем делам прекращено.

Кром этих 38 обвинений, поступили еще 39 заявлений, которые касаются сотрудников организаций, не имеющих отношения к системе ООН.

Пресс-секретарь ООН напомнил, что борьба с сексуальными преступлениями в рядах «голубых касок» и других подразделениях ООН- один из приоритетов Генерального секретаря. В сентябре прошлого года глава ООН запустил стратегию по искоренению преступлений на сексуальной почве.

В ней главное внимание уделяется поддержке пострадавших, а одним из основных принципов является абсолютная прозрачность. Именно поэтому в ООН регулярно публикуют – в открытом доступе – отчеты о результатах реализации стратегии. Отныне ООН будет представлять информацию о ходе расследования дел или новых обвинениях ежемесячно.