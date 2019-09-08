Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин предложил назвать создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов "Союз-6" и "Союз-5" ракетно-космический комплекс "Байтерек" в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Роскосмос.

Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

Такое предложение выдвинул Владимир Путин во время посещения реконструированного павильона "Казахстан" на ВДНХ с первым президентом Казахстана.

Казахстан и Россия подписали соглашение о создании нового стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре 22 августа 2018 года. Сам проект был инициирован еще в 2004 году. КРК "Байтерек" предназначен для запусков ракет "Союз-5".

Первый запуск с нового стартового комплекса предполагается осуществить в 2022 году.