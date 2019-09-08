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  8 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев с Путиным приняли участие в праздновании Дня города в Москве (фото)

CA-NEWS (KZ) -  7 сентября состоялись торжественные мероприятия на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы.

Мероприятие посетили президент России Владимир Путин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель Правительства Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, мэр Москвы Сергей Собянин, почетные граждане города, представители общественных и молодежных организаций.

По завершении концертной программы Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин и Нурсултан Назарбаев посетили реконструированный павильон «Казахстан» на территории ВДНХ: осмотрели традиционную казахскую юрту, выставку ремесел, сельскохозяйственную ярмарку и экспонаты из фондов Национального музея Казахстана.

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