В Узбекистане для предотвращения продажи наркотиков в аптеках установят видеокамеры

CA-NEWS (UZ) - Видеокамеры будут установлены во всех аптеках по всей стране, чтобы предотвратить незаконный оборот наркотиков.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, с 1 января 2020 года бесперебойной фиксации продаж лекарств и медицинских изделий и ведение видеозаписей в течение месяца является обязательным требованием для получения лицензий на эту деятельность. При этом лицензия аптек будет прекращена за невыполнение данного требования.

Начиная с 1 декабря 2019 года розничная реализация лекарственных средств, включенных в перечень сильнодействующих веществ осуществляется исключительно социальными аптеками, а также аптеками, имеющими соответствующую лицензию. Данный перечень должен быть утвержден правительством в недельный срок.

К 1 января 2021 года будет внедрена Система электронной выдачи рецептов. Данная информационная система является обязательной для использования с 1 марта 2021 года в городе Ташкенте, а с 1 марта 2022 года – поэтапно во всех регионах республики.