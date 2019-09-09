В Узбекистане идет новый процесс по делу бывшего полковника СНБ Нодира Туракулова

CA-NEWS (UZ) - 5 сентября Военный суд Узбекистана начал в кассационном порядке рассматривать дело экс-главы следственного отдела Сурхандарьинской области Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности), полковника Нодира Туракулова. Об этом сообщил один из узбекских чиновников, передает centralasian.org.



По словам источника, данное дело возбуждено на основании заявления представителя немецкой компании International Spedition Willi Bets – одного из потерпевших от действий Нодира Туракулова.

Как говорится в документах уголовного дела, потерпевшая сторона обвиняет Нодира Туракулова в незаконном аресте 17 штук автомобилей марки Mercedes Bens Aktros, принадлежащих немецкой компании и причинении ущерба в размере 4 800 000 евро.

Напомним, что на процессе 25 октября 2018 года судебная коллегия не удовлетворила исковые требования представителя немецкой компании.

Очередной суд по делу бывшего высокопоставленного чиновника спецслужб Узбекистана проходит в закрытом режиме из-за того, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие гостайну.

25 октября прошлого года бывший глава следственного отдела Сурхандарьинской области СГБ, полковник Нодир Туракулов был приговорен к 16 годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 400 минимальных зарплат (по тогдашнему курсу порядка 9 тысяч долларов США).

Согласно материалам дела, первый суд признал Нодира Туракулова виновным по 14 статьям Уголовного кодекса Узбекистана, среди которых статьи за вымогательство, хищение, должностной подлог, получение взятки, завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, изготовление, подделка документов, привлечение невиновного к ответственности, незаконное задержание или заключение под стражу, применение пыток вмешательство в расследование, лжесвидетельство, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, злоупотребление властью.

По словам руководителя базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова, общавшегося со свидетелями и потерпевшими, в рамках второго уголовного дела бывший следователь спецслужб обвиняется еще по 10 статьям УК республики.

Как говорит Ташанов, уголовное дело, в котором рассматриваются преступления по таким статьям, как «похищение человека»​, «убийство»​ и «применение пыток»​, передано в суд. Процесс проходит в закрытом режиме, поэтому его подробности остаются неизвестными.

По этому уголовному делу проходили еще 12 человек – бывшие сотрудники СГБ, прокуратуры, правоохранительных органов, предприниматели.

43-летний экс-полковник бывшей СНБ Нодир Туракулов был арестован 22 января 2018 года в Ташкенте, спустя несколько дней после того, как в ходе встречи с активистами Кизирикского района Сурхандарьинской области президент Шавкат Мирзияев обрушился с критикой на сотрудников областного управления СНБ.

После ареста Туракулова ведомство, в котором он работал, было переименовано в Службу государственной безопасности. А всемогущий генерал Рустам Иноятов, возглавлявший СНБ на протяжении 23 лет, в начале 2018 года был отправлен в отставку. На его место был назначен Ихтиёр Абдуллаев, работавший ранее генеральным прокурором Узбекистана.

16 марта прошлого года председатель Службы государтвенной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев встретился в администрации Сурхандарьинской области с местными предпринимателями, руководителями организаций и бывшими хокимами, которые в свое время пострадали от действий сотрудников СНБ и экс-полковника Туракулова.

8 февраля этого года был арестован и сам Ихтиёр Абдуллаев. В настоящее время по его делу проходит судебный процесс.