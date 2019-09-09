Туркменский активист по трудовым правам Гаспар Маталаев вышел из заключения

CA-NEWS (TM) - На свободу из заключения 6 сентября вышел туркменский активист по трудовым правам Гаспар Маталаев. Он отбыл свой неправомерный срок в три года полностью. В данный момент активист находится дома в кругу родных.

По данным издания Turkmen.news, Г. Маталаева, проводившего независимый мониторинг использования принудительного труда во время сбора хлопка, задержали в ночь с 4 на 5 октября 2016 года у себя дома в Туркменабаде. До этого он неоднократно приходил на пункты сбора и выезжал на хлопковые поля, где расспрашивал врачей, учителей и других госслужащих, вынужденных собирать хлопок под угрозой увольнения, почему они едут в поле, а не находятся на своем рабочем месте в школьном классе или врачебном кабинете. Гаспар также общался и со школьниками, выезжавшими на поля вместо своих родителей либо в качестве наемной силы и тем самым в ущерб учебе помогая финансово своей семье.

Второго октября turkmen.news опубликовал фоторепортаж Г. Маталаева из Фарабского этрапа под заголовком «Людей везли в кузове грузовика, как баранов для продажи на рынке». Спустя два дня на заседании госсовета безопасности Гурбангулы Бердымухамедов объявил тогдашнему министру национальной безопасности Доврангельды Байрамову строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб».

В ту же ночь за Гаспаром пришли. Во время пребывания в полиции сотрудники министерства национальной безопасности под пытками электрическим током заставили его подписать признательные показания в мошенничестве и даче взятки, а спустя месяц судья туркменабадского городского суда Гульширин Суханбердыева приговорила активиста к трем годам лишения свободы.

В течение всех трех лет его заключения в поддержку Гаспара выступали международные правозащитные и профсоюзные организации, а петицию крупнейшей в мире неправительственной организации против современных форм рабства Freedom United подписали свыше 100 тысяч человек по всему миру.

В апреле 2018 года Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала арест активиста и его заключение произвольным, посчитав, что Г. Маталаев был лишен права на независимый и беспристрастный суд и осужден за мирное осуществление своего права на свободу выражения мнения. Рабочая группа рекомендовала властям Туркменистана выпустить Г. Маталаева на свободу и предоставить ему право на компенсацию. Однако власти страны все призывы освободить активиста игнорировали.