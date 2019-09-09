Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с Днем независимости

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил граждан с Днем государственной независимости, который отмечается ежегодно 9 сентября, сообщает пресс-служба главы республики.

Текст поздравления президента: (без изменений)

Дорогие соотечественники!

В истории каждого народа и нации происходят великие и важные события, которые на многие века определяют их дальнейшую судьбу и путь развития.

Для таджикского народа подобным величайшим историческим событием является Государственная независимость, круто изменившая судьбу нашей древней нации.

По случаю 28-й годовщины этой исторической даты искренне поздравляю славных жителей Таджикистана и зарубежных соотечественников и желаю каждому счастья, благополучной жизни, изобилия и новых свершений.

Независимость позволила много испытавшему за свою историю таджикскому народу взять в свои руки бразды правления государства и открыть широкую столбовую дорогу к мирной счастливой жизни и созданию демократического, правового, светского государства.

Суверенитет укрепил дух трудолюбивого народа Таджикистана и поднял на новую ступень процесс самосознания, патриотизма и национальную гордость в обществе.

В период независимости наш древний народ, в далеком прошлом имеющий опыт управления государством, преодолел судьбоносный отрезок времени во имя достижения мира и национального единства и сделал устойчивые шаги на пути осуществления грандиозных созидательных планов, которые прочно связаны с судьбами сегодняшнего и будущих поколений.

Благодаря независимости, миру, спокойствию, политической стабильности и национальному единству мы создали все необходимые основы для достижения наших стратегических национальных целей. И за небольшой исторический срок претворили в жизнь десятки очень важных промышленных, энергетических и социальных проектов, построили тысячи километров современных дорог, тоннелей и мостов, которые служат сегодня на благо славного народа Таджикистана.

Несмотря на многие проблемы и трудности прошлых лет, в том числе тяжелый финансовый и экономический мировой кризис, мы сумели направить экономку страны в русло устойчивого развития. В течение последних 15 лет темпы годового увеличения валового внутреннего продукта в среднем составляют не менее 7 процентов.

При этом повышение и улучшение уровня и качества жизни народа и социальная защита населения составляют генеральную линию в ежедневной деятельности государства и Правительства страны. И, как известно нашим дорогим соотечественникам, мы устойчиво продолжаем эту политику с использованием всех ресурсов и возможностей.

Принятия символов государственности, таких, как Флаг, Гимн и Герб, введения в оборот национальной валюты, создания условий для развития языка, культуры, национальных обычаев и традиций мы добились благодаря именно независимости, миру, стабильности и национальному единству.

Судьбоносный документ – Конституция, принятая посредством всенародного референдума и заложившая основы для построения современного демократического, правового, светского и социального государства Таджикистан, также является плодом Государственной независимости.

В течение 28 лет мы, придавая первостепенное значение формированию национального мировоззрения, вырастили целое поколение в духе патриотизма, самосознания и самопознания, и сегодня с уверенностью можем сказать, что в будущем мы вверим наш дорогой Таджикистан в надежные руки.

Сегодня мы с гордостью и честью можем сказать, что достижения Государственной независимости беспрецедентны.

Свобода и независимость, повсеместный мир и стабильность, национальное единство открыли нам дорогу для коренных и фундаментальных общественных и политических преобразований.

Национальная независимость как объединяющий фактор народа Таджикистана дала историческую возможность для того, чтобы мы с опорой на общепризнанные ценности заложили основу для формирования гражданского общества.

Выбор правильного пути дальнейшего развития создал условия для систематического и регулярного расширения и укрепления связей с мировым сообществом и занятия достойного места среди цивилизованных стран мира.

До сегодняшнего дня наше государство установило дипломатические отношения со 160-ю странами мира и последовательно укрепляет и расширяет с ними дружбу и взаимовыгодное сотрудничество.

Наш суверенный Таджикистан как полноправный член мировых и десятков международных и региональных организаций вносит заметный вклад в решение проблем и актуальных вопросов современности.

За непродолжительное время четыре мировые инициативы Таджикистан в сфере воды были поддержаны на уровне Организации Объединенных Наций, что является доказательством высокого международного авторитета нашей дорогой страны и признания ее роли в решении на мировом уровне глобальных вопросов, связанных с водой.

Другим направлением постоянных усилий Республики Таджикистан на международной арене является как можно большее привлечение мирового сообщества к нахождению эффективных путей противостояния современным опасностям и угрозам, таким, как терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиками и организованная транснациональная преступность.

Дорогие соотечественники!

Во имя обеспечения устойчивого развития национальной экономики мы наряду с тремя стратегическими целями четвертой объявили ускоренную индустриализацию страны. Достижение этой цели превратит наш Таджикистан из аграрно-индустриальной страны в индустриально-аграрную и откроет широкий путь для ее неуклонного развития.

Завтра в эксплуатацию будет сдан второй агрегат Рогунской гидроэлектростанции — этого великого объекта века, и мы сделаем еще один устойчивый шаг на пути обеспечения энергетической независимости.

Начало работы второго агрегата Рогунской гидроэлектростанции является крупнейшим достижением народа Таджикистана в текущем году и достойным подарком в год празднования 28-й годовщины Государственной независимости нашей любимой Родины.

Абсолютно убежден, что славный и патриотически настроенный таджикский народ благодаря непоколебимой воле и сплоченному созидательному труду осуществит все намеченные созидательные цели и планы и в обозримом будущем превратит наш дорогой Таджикистан в сильную и развитую страну.

Естественно, у нс еще имеются проблемы и недостатки. Перед нами стоит еще много задач. Но я уверен, что мы своим сплоченным трудом и устремленностью жителей устраним все недостатки и решим все проблемы и трудности.

С уверенностью заявляю, что славный народ Таджикистана приложит еще больше усилий во имя укрепления основ своей новой государственности, мира, стабильности и национального единства и твердыми шагами будет идти навстречу новым достижениям и укреплять имидж и авторитет страны на международной арене.

С этими добрыми пожеланиями еще раз искренне поздравляю всех жителей страны, будь то стар или млад, и наших зарубежных соотечественников с 28-й годовщиной Государственной независимости и желаю каждому жителю дорогого Таджикистана крепкого здоровья, благополучия, изобилия, а нашей любимой Родине — прочного мира, спокойствия и процветания.

С праздником независимости Родины, дорогие соотечественники!