Президент Монголии направил телеграмму Ким Чен Ыну в связи с 71-летием основания КНДР

CA-NEWS (MNG) - Ким Чен Ын, председатель Комиссии по государственным делам Корейской Народно-Демократической Республики, 9 сентября получил приветствие от президента Монголии Халтмаагийна Баттулги.

Президент Монголии выразил искренние поздравления Верховному лидеру и через него добросовестному корейскому народу от имени Монголии и от своего имени по случаю 71-й годовщины основания государства.

Он сказал, что традиционные дружеские отношения между двумя странами развиваются на стабильных условиях, а дружба между двумя народами продолжает укрепляться.

Президент Монголии выразил желание улучшить отношения для общих интересов двух народов и мира и процветания в регионе, пишет северокорейская пресса.

Баттулга пожелал Верховному лидеру успехов в его ответственной работе по развитию страны, крепкого здоровья и счастья, а также процветания и развития дружественного корейского народа.