"Золотую лозу" на завершившемся в Анапе фестивале "Киношок" завоевал узбекский режиссер

CA-NEWS (UZ) - Узбекский кинорежиссер Умид Хамдамов завоевал главную награду завершившегося в воскресенье в Анапе 28-й фестиваля "Киношок" - "Золотую лозу" за картину "Горячая лепешка", сообщил ТАСС, ссылаясь на председателя оргкомитета фестиваля Сергея Новожилова.

28-й фестиваль "Киношок", в ходе которого продемонстрировали фильмы кинематографистов России и стран СНГ, проходил в Анапе с 1 сентября. Кинематографисты из Армении, Белоруссии, Бурятии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Чечни, Эстонии и других стран состязались в пяти номинациях: полнометражное, короткометражное, документальное, телевизионное и детское кино. Главным призом является "Золотая лоза", она вручается за лучший полнометражный фильм.

"Главного приза удостоился фильм "Горячая лепешка" узбекского режиссера Умида Хамдамова", - сказал Новожилов.

Хамдамов - узбекский актер, сценарист и режиссер. Фильм "Горячая лепешка" повествует о сложных переживаниях девочки-подростка, которая живет с бабушкой в небольшом селе, в то время как ее мать работает в городе. Девочка мечтает уехать в город к матери, чтобы быть рядом с ней.

Ранее сообщалось, что председателем жюри полного метра "Киношока" в этом году стал режиссер и кинодраматург Юсуп Разыков.

По данным пресс-службы администрации Анапы, в конкурсе документальных фильмов лучшей была признана российская картина "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени", в конкурсе короткого метра жюри признало фаворитом также российскую ленту под названием "Холодная комната", в конкурсе "ТВ-Шок", по мнению зрителей, которые выбирали победителя, третьего места удостоился фильм "Держись за облака" (Беларусь), второго - "На краю" (Россия), на первом - "Медное солнце" (Россия). В конкурсе фильмов для детей "КиноМалышок" лидером стала картина "Водяная".

Приз за лучший сценарий в полнометражном кино завоевали Александр Адабашьян, Себастьян Аларкон за фильм "Оппозиционер". Лучшую мужскую роль исполнил Асанали Ашимов в фильме "Аруах" (Казахстан), лучшую женскую роль исполнила Феруза Саидова в фильме "Горячая лепешка" (Узбекистан). Приз за лучшую режиссуру в полнометражном кино - Лена Ланских, фильм "Игры до 14+", Россия.

"Всю неделю на нашем курорте продолжались показы лучших отечественных фильмов и встречи с актерами. Их посетили тысячи наших жителей и гостей. Хочу поблагодарить всех организаторов фестиваля за многолетнее плодотворное сотрудничество и дружбу с нашим курортом", - приводит пресс-служба слова мэра Анапы Юрия Полякова.