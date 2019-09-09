В Казахстане парень, который зарубил тетю своей девушки, вышел из тюрьмы и задушил ребенка той же девушки

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане задержали подозреваемого в похищении и убийстве маленького ребенка, передает Zakon.kz.

По сообщениям волонтеров, подозреваемый в убийстве трехлетнего мальчика задержан на вокзале Караганды.

5 сентября Сопыжанов выхватил у своей знакомой из рук ее трехлетнего сына и скрылся в неизвестном направлении. Главный подозреваемый по делу - 23-летний мужчина, знакомый с матерью ребенка. Сделал он это из-за неприязненных отношений около одного из магазинов. Полиция организовала масштабные поиски.

8 сентября тело ребенка было обнаружено. Мальчика задушили.

Игентай Сопыжанов с 2014 года состоял в отношениях с матерью малыша. Против этих отношений выступали мать и тетя девушки. Особенно парня невзлюбила тетя девушки, из-за чего между ней и Игентаем постоянно возникали конфликты. В итоге девушка поддалась на уговоры родных и заявила парню о расставании. Парень ушел, а через час вернулся с топором и убил тетю возлюбленной. После убийства он попытался сбежать, но был задержан местным участковым в районе железной дороги. Суд приговорил Сопыжанова к девяти годам лишения свободы, ему было 17 лет. Отсидев четыре года в колонии, он был выпущен условно-досрочно.