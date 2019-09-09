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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Таджикистана по футболу провела первую тренировку в Улан-Баторе

CA-NEWS (TJ) -  Сборная Таджикистана, которая прибыла в Улан-Батор за два дня до отборочного матча чемпионата мира-2022 против сборной Монголии, вечером 8 сентября провела первую тренировку, сообщает пресс-служба федерации футбола РТ.

В Улан-Баторе делегация сборной Таджикистана разместилась в гостинице «Holiday Inn». Отдохнув после дороги, вечером команда провела тренировочное занятие на искусственном поле стадиона Федерации футбола Монголии, где и состоится игра. К матчу против Монголии готовится 21 игрок сборной Таджикистана.

В понедельник, 9 сентября, сборная Таджикистана проведет заключительную тренировку перед матчем с Монголией.

Напомним, что матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в группе «F» между национальными сборными Монголии и Таджикистана состоится во вторник, 10 сентября, в Улан-Баторе и начнётся в 14:00 часов по душанбинскому времени.

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