Туркменистан стал членом Исламской страховой корпорации

CA-NEWS (TM) - Туркменистан в начале сентября вступил в Исламскую корпорацию по страхованию инвестиций и экспортных кредитов — ИКСИЭК (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit — ICIEC). Международное финансовое учреждение входит в группу Исламского банка развития (ИБР). Об этом сообщает SNG.Today.

Туркменистан стал 47 страной-членом ИКСИЭК. Первые переговоры по этому поводу начались в мае в Национальной туристической зоне «Аваза» на X Международном газовом конгрессе Туркменистана. Глава ИКСИЭК Оуссама Каисси на форуме заявил о готовности корпорации поддержать официальный Ашхабад, с акцентом на нефтегазовый сектор, отмечает издание.

— Членство Туркменистана — начало выгодного сотрудничества для ИКСИЭК, народа и экономики Туркменистана. Оказываемые корпорацией услуги упростят работу различных зарубежных банков, инвесторов и экспортёров на туркменском рынке. Наши услуги по управлению рисками и кредитованию позволят укрепить и диверсифицировать экономику страны, — заявил Каисси.

ИКСИЭК — единственная мультинациональная страховая компания в мире, предоставляющая услуги страхования экспортного кредитования, страхования от политических рисков, а также услуг перестрахования в соответствии с принципами исламского Шариата. Корпорация продвигает экспорт из стран-членов в остальные страны, а также содействует потокам капитала и инвестиций в страны-участницы ИКСИЭК.

Эксперт в области энергетики Бердимырат Мурадов считает, что членство Ашхабада в ИКСИЭК обеспечит больший приток инвестиций в нефтегазовый сектор страны.

— У Туркменистана хороший инвестиционный климат. Однако вступление страны в ИКСИЭК, безусловно, окажет эффект катализатора в привлечении иностранных вложений в туркменские энергетические проекты. Тут, как говорится в народе, «кашу маслом не испортишь». Даже самые осторожные инвесторы задумаются, где найдёшь лучшего гаранта, чем Исламский банк развития. У страны же достаточно заманчивых инвестиционных проектов в сфере добычи, переработки, транспортировки и экспорта углеводородов, — подчеркнул Мурадов.

По данным «Бизнес Туркменистан», Туркменистан вошёл в группу ИБР в 1994 году. К сегодняшнему дню объём финансовой помощи банка этой стране превышает $1 млрд.