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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Турции обсудили мультимодальные грузоперевозки по железным дорогам

CA-NEWS (UZ) -  На днях в Министерстве инвестиций и внешней торговли состоялась встреча с делегацией АО «Турецкие государственные железные дороги» во главе с генеральным директором Э.Арыканом.

На встрече обсуждены актуальные вопросы развития транспортных перевозок между двумя странами, учитывая возрастающий объем товарооборота и растущую активность бизнес-сектора в стране, отметили в министерстве.

Стороны обсудили вопросы налаживания мультимодальных грузоперевозок по маршруту Турция-Грузия-Азербайджан-Туркменистан-Узбекистан-Кыргызстан-Китай. Была отмечена важность принятия комплексных мер по развитию международной транспортной системы, что окажет значительнойэе влияние на рост экономик вышеупомянутых стран.

Также был рассмотрены предложения по организации Узбекско-турецкого бизнес-форума , на базе которого предприниматели двух стран могли бы эффективно обмениваться информацией, налаживать новые связи и контакты и работать над реализацией новых проектов.

Была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве в данном направлении.

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