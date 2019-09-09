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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане запустили второй агрегат Рогунской ГЭС

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане в день 28-й годовщины независимости, 9 сентября, запустили второй агрегат Рогунской ГЭС.

На церемонии пуска второго агрегата присутствовали: президент страны Эмомали Рахмон, председатель Душанбе Рустам Эмомали, премьер-министр Кохир Расулзода, члены правительства, главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, а также строители Рогуна.

Официальный пуск первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции состоялся 16 ноября 2018 года.

По данным министерства финансов страны, на строительство Рогунской гидроэлектростанции в текущем году из госбюджета было выделено 2,1 млрд. сомони ($222,6 млн), передает Avesta.

По данным ведомства, в прошлом году на строительство Рогунской ГЭС были выделены дополнительные 4,7 млрд. сомони ($498,4 млн.). Порядка 3,4 млрд. из указанных 4,7 млрд. сомони были выделены из госбюджета, другая часть суммы выделена за счет средств, вырученных от реализации евробондов.

Рогунская гидроэлектростанция – девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.

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