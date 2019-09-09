Таджикистан и Узбекистан вместе «уничтожат террористов»

CA-NEWS (UZ) - Военнослужащие Таджикистана и Узбекистана проведут совместные учения по уничтожению условных террористов.

По сообщению Министерства обороны Узбекистана, совместные учения состоятся с 16 по 21 сентября на военном полигоне «Гурумсарой», расположенном на территории Наманганской области.

В таджикском оборонном ведомстве также сообщили, что для участия в военных учениях в соседнем государстве примут участие силы оперативного реагирования, пехота, десантники и авиация.

Ориф Нозимиён, пресс-секретарь Министерства обороны Таджикистана сообщил Радио Озоди 6 сентября, что в учениях также будут задействованы военные вертолеты.

По легенде, военнослужащие должны будут уничтожить «группу террористов». Для борьбы с условным врагом примут участие как наземные войска, так и авиация. Минобороны Таджикистана не сообщает какое именно количество военных намерено направить в соседнюю республику, однако по сообщениям СМИ Узбекистана, ссылающихся на Минобороны страны, общее количество участников с обеих сторон составит порядка 200 военнослужащих.

В сообщении Министерства обороны Узбекистана говорится о том, что военные учения двух стран проходят в рамках широкомасштабных командных учений "Центр-2019". В общем учения предполагают участие таких стран, как Россия, Казахстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Учения в Намангане станут первым этапом этой программы. Второй этап учений "Центр-2019" пройдет на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области.

Это не первые совместные учения военнослужащих двух стран. Год назад военные Узбекистана и Таджикистана провели совместные учения на полигоне "Чоррухдарон" и в учебном центре "Нурафшон" в Таджикистане.