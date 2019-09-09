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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Численность безработных в Таджикистане составляет 52 тыс. человек

CA-NEWS (TJ) -  Более 77 тыс. граждан, ищущих работу состояло на учете в агентствах труда и занятности населения Таджикистана на начало июля текущего года, передает Avesta со ссылкой агентство по статистике республики,.

В июне 2019 года по вопросам трудоустройства в службы занятности обратилось 11,6 тыс. человек (на 19,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года), трудоустроено незанятого населения 8,9 тыс. человек.

Число вакансий на предприятиях, заявленных в службах занятности, на начало июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 12,3%, и составило 10,9 тыс. мест. По рабочим профессиям количество рабочих мест увеличилось на 25,8%, и составило 4,9 тыс. мест.

Число официально зарегистрированных безработных в агентствах труда на начало июля составило 52 тыс. человек.

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