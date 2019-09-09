В Андижане избили мужчину, преследовавшего 9-летнюю девочку

CA-NEWS (UZ) - УВД Андижанской области прокомментировало видео с избиением мужчины в Асакинском районе.

На видеозаписи, распространившейся 8 сентября в узбекском сегменте социальных сетей, толпа избивает пьяного мужчину, якобы преследовавшего 9-летнюю девочку.

Вначале видеозаписи люди обвиняют в попытке похищения ребенка мужчину, сидящего, прислонившись к стене, а затем оскорбляют и избивают его. После на видео запечатлено, как маленькая девочка в возрасте 7-8 лет плачет и говорит, что мужчина преследовал ее на базаре. В конце видеозаписи сотрудники правоохранительных органов уводят избитого толпой мужчину и девочку.

Как сообщает со ссылкой на правоохранительные органы интернет-издание Daryo.uz, запечатленный на видео инцидент произошел вечером 7 сентября.

Согласно официальной информации, плачущая на видео девочка – местная жительница Р.С., 2010 года рождения. Сообщается, что, когда девочка гуляла на территории дехканского рынка, местный житель махалли «Байналмилал» О.Р., 1982 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении нее действия, противоречащие нормам морали и приличия.

Сообщается, что испугавшись действий мужчины, 9-летняя Р.С. обратилась за помощью к прохожим, которые задержали пьяного мужчину и отвели девочку домой. В это время толпа накинулась на мужчину с кулаками.

По факту избиения мужчины правоохранительными органами Асакинского района начато расследование.