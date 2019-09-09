Тайфун нанес ущерб и блокировал движение транспорта в Токио

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- 13:15, 09 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Сильный тайфун №15 опрокинул строительные леса в префектуре Канагава и ряде других мест в районе Токио, передает NHK.
В городе Эбина префектуры Канагава рано утром в понедельник из-за сильного ветра обрушились строительные леса и шумоизоляционная стена вокруг сносимого шестиэтажного здания.Часть обломков заблокировала железнодорожные пути линии JR Сагами.
По крайней мере десять человек были госпитализированы и около миллиона домохозяйств остались без электричества.
Работы по расчистке с использованием тяжелой строительной техники начались около семи часов утра.
Порывы ветра также опрокинули строительные леса возле многоэтажной парковки в токийском аэропорту Ханэда.
По словам полиции, утром в понедельник было получено сообщение о том, что обломки лесов могут блокировать проходящую рядом дорогу.