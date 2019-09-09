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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Тайфун нанес ущерб и блокировал движение транспорта в Токио

CA-NEWS (CA) -  Сильный тайфун №15 опрокинул строительные леса в префектуре Канагава и ряде других мест в районе Токио, передает NHK.

В городе Эбина префектуры Канагава рано утром в понедельник из-за сильного ветра обрушились строительные леса и шумоизоляционная стена вокруг сносимого шестиэтажного здания.Часть обломков заблокировала железнодорожные пути линии JR Сагами.

По крайней мере десять человек были госпитализированы и около миллиона домохозяйств остались без электричества.

Работы по расчистке с использованием тяжелой строительной техники начались около семи часов утра.

Порывы ветра также опрокинули строительные леса возле многоэтажной парковки в токийском аэропорту Ханэда.

По словам полиции, утром в понедельник было получено сообщение о том, что обломки лесов могут блокировать проходящую рядом дорогу.

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