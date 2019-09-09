Первый электробус выехал на дороги Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Первый электробус, завезенный в Ташкент в начале сентября, впервые выехал в субботу на городские улицы.

По данным "Тошшахартраншизмат", тестовый автобус был запущен 7 сентября. Его первыми пассажирами стали руководители компании "Тошшахартраншизмат" и журналисты.

Vitovt Electro E420 оснащен системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, которые обеспечивают запас хода на 21−25 км с учетом полной загрузки салона. Зарядка занимает 6-8 минут. Электроавтобус имеет среднюю вместимость 90 пассажиров.

Автобус Е420 «Витовт Электро», выпускаемый белорусской компанией «Белкоммунмаш», будет проезжать 20-25 километров с единовременной пропускной способностью. Салон рассчитан в среднем на 90 пассажиров.

Электробус был доставлен в Ташкент для испытаний.