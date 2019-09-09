Первый электробус выехал на дороги Ташкента

- Узбекистан, общество
- 13:30, 09 сентября 2019
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|Предыстория: В Ташкент доставили первый белорусский электробус
CA-NEWS (UZ) - Первый электробус, завезенный в Ташкент в начале сентября, впервые выехал в субботу на городские улицы.
По данным "Тошшахартраншизмат", тестовый автобус был запущен 7 сентября. Его первыми пассажирами стали руководители компании "Тошшахартраншизмат" и журналисты.
Vitovt Electro E420 оснащен системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов, которые обеспечивают запас хода на 21−25 км с учетом полной загрузки салона. Зарядка занимает 6-8 минут. Электроавтобус имеет среднюю вместимость 90 пассажиров.
Автобус Е420 «Витовт Электро», выпускаемый белорусской компанией «Белкоммунмаш», будет проезжать 20-25 километров с единовременной пропускной способностью. Салон рассчитан в среднем на 90 пассажиров.
Электробус был доставлен в Ташкент для испытаний.