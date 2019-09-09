Постоянный представитель АБР Йоланда Ломмен завершила свою миссию в Монголии

CA-NEWS (MNG) - 5 Сентября министр финансов Ч.Хурэлбаатар встретился с постоянным представителем Азиатского банка развития (АБР) в Монголии Йоландой Фернандес Ломмен в связи с завершением ее миссии в Монголии, передает Montsame.



Министр Ч.Хурэлбаатар поблагодарил Йоланду за ее большую поддержку и тесное сотрудничество в целях утверждения и реализации проектов и программ, имеющих социально-экономическое значение для Монголии, которые направлены на диверсификацию основных секторов экономики, снижение негативного воздействия на социально уязвимые группы населения в период экономических трудностей, улучшение социального обеспечения и развитие инфраструктуры. Он также выразил признательность за то, что Йоланда стала верным партнером и открыто обменивалась мнениями на политическом уровне.

Во время встречи министр Ч.Хурэлбаатар вручил Йоланде благодарственное письмо премьер-министра Монголии в знак признания ее ценного вклада, внесенного в развитие Монголии.

За прошедшие четыре года АБР в сотрудничестве с правительством Монголии успешно реализовал более 20 проектов, направленных на улучшение энергоснабженияи в западном регионе Монголии, повышение доступности населения к базовым социальным услугам, обновление очистных сооружений сточных вод в 10 аймаках, развитие инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов, развитие экотуризма в Национальном парке "Озеро Хувсгул" и Национальном парке "Онон-балж", возведение экологического микрорайона для 10 тысяч семей и другие.