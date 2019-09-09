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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главу филиала "КазАвтоЖола" обвинили в нанесении ущерба на 300 млн тенге при строительстве дорог

CA-NEWS (KZ) -  Департамент Агентства Казахстана по противодействию коррупции Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении директора регионального филиала АО "НК "КазАвтоЖол", Об этом сообщили в пресс-центре антикоррупционной службы, передает informburo.kz.

"Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при подписании актов выполненных работ не в полном объёме по реконструкции автомобильных дорог Астана – Караганда – Балхаш – Алматы и участка дороги Анар – Осакаровка", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной службе отметили, что своими действиями директор филиала причинил государству ущерб на сумму больше 300 млн тенге.

"Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их вины вынесет суд", – отметили в пресс-службе.

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