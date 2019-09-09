На юге Таджикистана за месяц скончались шесть рожениц с младенцами

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CA-NEWS (TJ) - В результате смерти шести рожениц и их младенцев в Кубодиёнском районе Хатлонской области, двое сотрудников здравоохранения были сняты с занимаемых должностей.

Смерть женщин во время родов была зафиксирована в период с июня по июль месяцы этого года. Расследованием этого факта занялись органы прокуратуры.

Темур Тошев, главврач и Мухаммад Пулодзода, начальник отделения первой помощи в Кубодиёнской центральной районной больнице были уволены по статье «халатность».

Об этом 6 сентября Радио Озоди сообщил начальник Управления здравоохранения Хатлонской области Мирали Раджабзода. По его словам, чиновники были уволены потому, что «проявили безответственность и не смогли справиться с возложенными на них обязательствами».

По его словам, факт смерти матерей и детей во время родов вызывает серьезную озабоченность.

Факт смерти 12 человек – шести рожениц и их детей изучается органами прокуратуры. С жалобой на врачей обратились родные скончавшихся.

Одной из жертв «врачебной ошибки» стала 22-летняя Шаъмигул Мирзоева, жительница села Авесто. Женщина скончалась вместе с ребенком. Причиной смерти назвали ошибку врачей. Врачи говорят, что у женщины были проблемы с печенью, и была доставлена в больницу в обессиленном состоянии. Медики считают, что у нее не оставалось шансов на жизнь.

В течение семи месяцев 2019 года в больницах Кубодиёнского района, граничащего с Афганистаном, зафиксирована смерть 20 новорожденных. Сами врачи считают такую ситуацию шокирующей.

Однако Темур Тошев, бывший главврач больницы, отвечающий на вопросы следствия, не считает себя виновным. Он говорит, что «возможно, ошибка была совершена рядовыми врачами», но сам он тут «ни причем».

«Я не считаю себя виновным. Если бы стоял вопрос с нехваткой техники, крови для больных или нехваткой медперсонала, я бы был виновным. Но в этом плане проблем не было. Последние четыре-пять лет подобных случаев смерти матерей и новорожденных зафиксировано не было», - говорит он.

По словам Тошева, их проверки показали, что халатность была проявлена местными врачами, но и сами женщины, страдающие от малокровия и повышенного давления, вовремя не обращались к врачам.

За последний год на территории Хатлонской области было зафиксировано 13 случаев смерти рожениц с младенцами. Случаи смертей в июне и июле также являются частью этой статистики.

По мнению экспертов, в смерти женщин-рожениц негативную роль играет и фактор бедности. Многие семьи не имеют возможности оказывать беременным членам семьи должный уход и заботу, предоставлять необходимую отвечающую стандартам еду. В таких семьях практикуются и домашние роды, что еще больше усугубляет здоровье рожениц.