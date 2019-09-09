Узбекистан возобновляет авиасообщение с Украиной после 4 лет перерыва

CA-NEWS (UZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways открывает еженедельный чартерный рейс по маршруту Ташкент - Киев - Ташкент, сообщила в понедельник пресс-служба национального узбекского авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться по субботам лайнерами Airbus A320.

Национальная авиакомпания Узбекистана выполняла регулярные рейсы по маршруту Ташкент - Киев - Ташкент до мая 2015 года. Полеты были приостановлены из-за отсутствия договоренностей между авиационными властями двух стран. Авиакомпания "Международные линии Украины" также приостановила полеты по этому направлению.

Uzbekistan Airways - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, на 100% принадлежит государству. Компания осуществляет регулярные рейсы по более чем 60 маршрутам в страны Европы, Азии, Америки, выполняют чартерные рейсы от Аляски до Новой Зеландии. На сегодняшний день авиапарк НАК «Узбекистон хаво йуллари» состоит из современных и комфортабельных самолётов «Boeing-757/767», «Boeing-787-8 Dreamliner», «Airbus А320», а также грузовых воздушных судов «Boeing-767-300BCF».