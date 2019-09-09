РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция Петербурга задержала безработного гражданина Узбекистана, зарезавшего сожительницу
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (UZ) -  Полиция Петербурга задержала 43-летнего гражданина Узбекистана, который во время внезапно возникшей ссоры ножом убил свою 40-летнюю сожительницу на Большой Пушкарской улице.

6 сентября в одной из квартир дома Петебурга 43-летний гражданин Узбекистана зарезал свою 40-летнюю сожительницу. Это произошло во время внезапно возникшей ссоры. Полиция Санкт-Петербурга задержала безработного убийцу. Об этом Невским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными
  • Король Саудовской Аравии назначил на пост министра энергетики своего сына
  • Назарбаев с Путиным приняли участие в праздновании Дня города в Москве (фото)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×