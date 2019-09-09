Полиция Петербурга задержала безработного гражданина Узбекистана, зарезавшего сожительницу

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CA-NEWS (UZ) - Полиция Петербурга задержала 43-летнего гражданина Узбекистана, который во время внезапно возникшей ссоры ножом убил свою 40-летнюю сожительницу на Большой Пушкарской улице.

6 сентября в одной из квартир дома Петебурга 43-летний гражданин Узбекистана зарезал свою 40-летнюю сожительницу. Это произошло во время внезапно возникшей ссоры. Полиция Санкт-Петербурга задержала безработного убийцу. Об этом Невским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».