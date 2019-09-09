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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На автодороге "Алматы-Хоргос" украдено 35 километров линий электропередач

CA-NEWS (KZ) -  На платных дорогах Казахстана украдено 35 километров линий электропередач.

"35 километров линий электропередач украдено с момента сдачи автодороги "Алматы-Хоргос" после реконструкции. И это еще не все. Неизвестными лицами также были украдены 3 трансформатора с транспортных развязок Байсерке, Акбастау и Казатком. Не уступает в показателях и участок "Алмата-Капшагай". Линий электропередач здесь разворовывали трижды, общим количеством около 6 км. С площадок отдыха воруют не только столы и лавочки, но даже и остановочные павильоны", - отметили в пресс-службе.

"Несмотря на ежедневный патруль автодорог количество краж дорожных элементов на платных участках так и не понизилось. К примеру на участке "Нур-Султан-Щучинск" в период с 2018 года по сегодняшний день зафиксировано 10 фактов краж. Воруют как кабели и сетки, так и более габаритные элементы. К примеру в апреле 2018 года с участка украли беседку, а в августе текущего года - дизельно-генераторную установку. Помимо этого разворовали 7 прожекторов, около 30 штук осветительного оборудования и 412 штук консолей. Более 5000 п.м. ограждения от скота было украдено с участка "Нур-Султан-Темиртау", - сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".

При обнаружении факта совершения кражи сотрудники Дирекции оперативно оповещают отделение внутренних дел.

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