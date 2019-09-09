В Улан-Баторе прошла международная молодежная конференция "Модель ЮНЕСКО - Монголия"

CA-NEWS (MNG) - 7 сентября в здании представительства ООН в Монголии состоялась международная молодежная конференция “Модель ЮНЕСКО - Монголия”, передает Montsame.



Во время этого мероприятия, организованного Национальной комиссией Монголии по делам ЮНЕСКО совместно с Молодежной консультативной группой ООН и Бюро ЮНЕСКО в Пекине участники выразили свои позиции по актуальным глобальным вопросам и представили свои исследования для обсуждения.

По словам генерального секретаря Национальной комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО С.Уянга, обсуждаемые на конференции вопросы монгольской молодежи будут отражены в программных приоритетах ЮНЕСКО в области образования, культуры и науки, намеченных для реализации в ближайшие годы.