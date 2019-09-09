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  9 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан планирует начать экспорт компьютерной техники

CA-NEWS (TM) -  Гурбангулы Бердымухамедов поставил задачу обеспечить страны Центральной Азии компьютерами туркменского производства. Закон о кибербезопасности президент подписал на состоявшемся 6 сентября заседании правительства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Производят компьютеры на туркмено-китайском совместном предприятии «Агзыбирлик Тилсиматы». Как пишет агентство, оно было открыто еще в октябре 2018 года, чтобы «выпускать самые безопасные компьютеры, разрабатывать собственные программы и готовить программистов».

В этом году по распоряжению Бердымухамедова на предприятии уже произвели 80 тысяч детских обучающих компьютеров, которые от имени президента подарены первоклассникам:

— Загруженная в них программа выполняет 198 различных обучающих функций и располагает тремя языковыми версиями: на туркменском, русском и английском. Все приложения рассчитаны на учеников начальных классов и включают основные предметы, которые будут осваивать дети в школе в первые три года.

Теперь предприятию поставлена задача — начать поставку туркменских компьютеров в ближайшие страны, а также выпускать ноутбуки, планшеты, моноблоки, персональные компьютеры и серверы.

Первая партия туркменских персональных компьютеров должна быть выпущена к концу 2019 года.

Сообщается, что предприятие тесно сотрудничает с «Майкрософт» и «Интел», которые «уже дали рекомендации заказчикам в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане по приобретению в Туркменистане компьютеров».

«Вхождению на рынок, где имеется столь жесткая конкуренция, будет способствовать доступная цена туркменской электронной техники при ее, безусловно, высоком качестве», — информирует агентство.

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